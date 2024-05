Brucellosi | commissario della Regione Campania - in 3 anni scesa prevalenza malattia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Napoli. A distanza di duedall’applicazione del piano obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive delle specie bovina e bufalina(emanato l’8 marzo 2022), “a fronte di una sostanziale invarianza del patrimonio bufalino esistente in provincia di Caserta, ladibovina e bufalina nel medesimo territorio èsensibilmente rispetto al 2021, quando il dato era di oltre il 21%“. Lo afferma una nota delstraordinario per il superamento dell’emergenza connessa all’eradicazione delle malattie infettive delle specie bovina e bufalina in, ufficio regionale retto da Luigi Cortellessa, che interviene sulla vicenda ...

“ Campania Felix . Festival della Letteratura per ragazzi ”: l’edizione 2024 apre i battenti il 15 maggio . Con l’inaugurazione che si terrà alle 17,00 nelle basiliche paleocristiane di Cimitile , prende il via un’iniziativa culturale che si concluderà ...

Realizzazione del Nodo Intermodale Complesso di Napoli Garibaldi-Porta Est - Realizzazione del Nodo Intermodale Complesso di Napoli Garibaldi-Porta Est -

Protezione civile: attivato il servizio digitale per l’iscrizione al Corso per Operatore Antincendio Boschivo - Protezione civile: attivato il servizio digitale per l’iscrizione al Corso per Operatore Antincendio Boschivo - 06/05/2024 - Nell’ambito delle iniziative di formazione e addestramento rivolte al mondo del volontariato, finalizzate a rendere sempre più efficace la risposta della colonna mobile regionale di prote ...

Museo Madre: manifestazione di interesse per l'attuazione di iniziative di partenariato pubblico-privato - Museo Madre: manifestazione di interesse per l'attuazione di iniziative di partenariato pubblico-privato - 03/05/2024 - La Fondazione Donnaregina per le arti contemporane ha approvato un avviso per l’attuazione di una iniziativa di partenariato pubblico-privato, finalizzata all’implementazione di attività ...