Tre ultras del Milan arrestati per un’aggressione dopo il match con il Cagliari | fanno parte del direttivo della Curva Sud

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tre membri delSud delsono statidalla polizia perai danni di un cittadino romeno di 25 anniildi Serie A tra i rossoneri e ildisputato a San Siro la sera di sabato 11 maggio. I tre, di 35, 42 e 43 anni, tutti con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, sono statidagli agentiDigosQuestura dio meno di 24 ore. Le modalità e il luogo dell’aggressione, Piazza Axum, avevano subito portato a concentrare le indagini negli ambienti del tifo organizzato rossonero. Glisono nomi di spicco ...

