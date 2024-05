Russia - rimpasto di governo | perché Putin ha rivoluzionato la Difesa e cosa cambia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 13 maggio 2024) Mentre i carri armati avanzato nell’oblast di Kharkiv e le forze russe abbattono il primo pezzo di artiglieria italiano al fronte ucraino, un Oto Melara M56 da 105 mm, a Mosca si consuma una rivoluzione politica che di politico ha ben poco. Tre giorni dopo aver confermato la nomina a premier di Mikhail Mishustin, Vladimirha attuato l’annunciatodi, soprattutto per quanto riguarda i vertici dellae la dirigenza militare. Per alcuni analisti si tratta di un cambio di rotta che implica una guerra lunga in Ucraina, come se tutti gli altri segnali finora offerti dal Cremlino facessero propendere per la tesi contraria. La mossa del presidente russo è anzi la conferma di un disegno tattico che va oltre Kiev e abbraccia la competizione con gli Usa e il futuro del Paese. Il ...