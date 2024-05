Vino - ' Cultivating the future' | Assovini Sicilia ' faro' nel rinascimento enologico

(Di lunedì 13 maggio 2024) Palermo, 13 mag. (Labitalia) - 'the': questo il claim scelto per la 20ma edizione di 'en Primeur', l'anteprima dell'ultima annata dei vinini, che si è svolta a Cefalù dal 9 all'11 maggio e che ha celebrato anche i 25 anni dalla fondazione di. Un'edizione da record, con oltre cento giornalisti, tra stampa nazionale ed estera, dieci enotour, cinque masterclass, cinquantanove aziende e oltre trecento etichette in degustazione. E soprattutto un'occasione per ribadire il ruolo didi protagonista e testimone del '' vitivinicolono. Era il 1998 quando Diego Planeta, Lucio Tasca d'Almerita e Giacomo Rallo firmarono l'atto costitutivo di ...

