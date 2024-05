Il Festival del Gioco torna dal 17 al 19 maggio a ModenaFiere e celebra i 50 anni di Dungeons & Dragons

Play 2024 – E’ la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi “analogici” – da tavolo, di ruolo, di miniature, dal vivo, di carte, per gli appassionati come per famiglie – il segmento che cresce maggio rmente nel mercato dei ...

Play 2024 – Dal 17 al 19 maggio a Modena torna il festival del gioco, per tutti E’ la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi “analogici” – da tavolo, di ruolo, di miniature, dal vivo, di carte, per gli appassionati come per ...