Ultime Notizie Roma del 13-05-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2024)Daily News radio giornale e siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la quale è Medio Oriente è in apertura di giornale ha superato quota 35.000 morti il bilancio delle vittime palestinesi nella striscia di Gaza dall’inizio della guerra il 7 ottobre secondi i dati diffusi da amas più civili che terroristi ha denunciato ieri il segretario di stato americano Anthony blinken nuovi Raid nella notte su Rafa intanto si apre una polemica tra Israele e il Vaticano l’ambasciata presso la Santa Sede e si è detta indignata è sconvolta dopo aver appreso che l’undici maggio a conclusione dell’incontro mondiale sulla fraternità umana svoltosi dell’atrio della Basilica di San Pietro i luoghi è stato contaminato da un flagrante discorso antisemita nell’intervento del premio Nobel Yemen ita per la pace ti ha fatto ...