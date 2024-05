(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – Ilfuori dal procedimento penale. Polemiche a sfondo politico contro il Governo. E l’offerta di un risarcimento da parte degli agenti penitenziari al detenuto che sono accusati di aver torturato. Sono rilevanti gli sviluppi emersi oggi nell’udienza preliminare sui dieci agentipolizia penitenziaria accusati di tortura verso un tunisino 44enne che era detenuto nelPulce, e anche di lesioni e falso in atto pubblico, per un episodio datato 3 aprile 2023. Il gup Silvia Guareschi hail, cioè in qualità ...

Torture in carcere a Reggio Emilia, Ministero della giustizia escluso dal processo come responsabile civile - Torture in carcere a Reggio emilia, ministero della giustizia escluso dal processo come responsabile civile - Lo Stato non pagherà i danni per il brutale pestaggio al 44enne detenuto tunisino Intanto i dieci agenti imputati chiedono l’abbreviato e offrono un risarcimento Sit-in di Volt davanti al tribunale: “ ...

Torture nel carcere di Reggio Emilia: il Ministero della Giustizia ‘scampa’ alla responsabilità civile - Torture nel carcere di Reggio emilia: il ministero della Giustizia ‘scampa’ alla responsabilità civile - Torture nel carcere di Reggio emilia: il ministero della Giustizia 'scampa' alla responsabilità civile. La decisione del Gup ...

Torture in carcere, ministero escluso come responsabile civile - Torture in carcere, ministero escluso come responsabile civile - Il ministero della Giustizia è stato escluso come responsabile civile nell'ambito del processo che vede imputati dieci agenti della polizia penitenziaria per l'accusa di tortura e lesioni nei confront ...