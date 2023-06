Berlusconi | da figlio di impiegato a tycoon dei media

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 giugno 2023) (Adnkronos) – Silvioè stato il self made man per eccellenza: ha incarnato sul fronte economico il ‘miracolo italiano’ nel campo dell’imprenditoria non familiare che si compie a partire dagli anni ’60 quando, appena laureato in giurisprudenza (con una tesi in diritto commerciale intitolata, ca va sans dire, ‘Il contratto di pubblicità per inserzione’), fonda nel 1961 la Cantieri Riuniti Milanesi Srl insieme al costruttore Pietro Canali. Il primo acquisto immobiliare fu un terreno in via Alciati a Milano. Nel 1963 fonda la Edilnord Sas. Dopo il Centro Edilnord realizza Milano 2, Milano 3 e il Girasole. “Nulla mi è stato facile – ricorderà anni dopo il Cavaliere – per arrivare, dadi undi banca, ho dovuto lavorare, lavorare e ancora lavorare”. Il 2 giugno 1977, a coronamento del successo dell’attività ...