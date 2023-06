A 15 anni incinta accoltellata e bruciata viva | condannato il fidanzato in Francia

(Di sabato 10 giugno 2023) Shaïna Hansye , una ragazza di 15, è stata brutalmente assassinata nell'ottobre 2019 . Il suo corpo è stato trovato carbonizzato, in un capannone abbandonato, a Creil, nell'Oise. Lo riferisce Le Monde. L'autopsia ha rivelato che era stata pugnalata dieci volte e ancoraquando è stata. Il suo ex, di 17all'epoca del delitto, è statoa diciotto...

