Osimhen vuole restare a Napoli | De Laurentiis proverà a tenerlo lontano dalle big d’Europa CorMez

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il presidente del, Aurelio De, prova a blindare i suoi gioielli. Ildel futuro avrà ancora al centroe Kvaratskhelia. L’idea di De, scrive il Corriere del Mezzogiorno, è di teneremire di Real Madrid, Bayern e Chelsea. “Per Victor l’idea di Deè resistere al giro internazionale dei centravanti, non portaresulla giostra che coinvolgerà Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester United, Chelsea e probabilmente anche il Tottenham.sembra disponibile, non insiste per un’eventuale cessione, anzi ha affidato la palla al presidente definendosi pronto a seguire il flusso degli eventi. Il mercato ha tante dinamiche, se ...

... Italiano non è stato inserito nella lista dei famosi 40 nomi perché De Laurentiis nonandare ... ma è un nome che torna di moda due anni dopo e ritroverebbeallenato al Lille. Da un ...Victorè cresciuto tantissimo dopo un periodo in salita, ma la squadra no. Ad Aprile, il ... Niente da fare, il titolo nonarrivare e c'era la possibilità di beffare Inter e Milan. Per ...Oltre Kim e Simeone , anche Victorè diventato interesse dei maggiori club europei. De Laurentiiscapire chi sarà la punta di diamante dell'attacco napoletano, per questo inizieranno i ...

Napoli, futuro incerto per Osimhen: De Laurentiis vuole l'incontro ... Calciomercato.com

La festa per il terzo scudetto conquistato è già recente passato. I saluti di Spalletti che preferisce 1 anno sabatico , all’addio di Kim verso il Manchester United , de Laurentiis deve chiarire la po ...Quest’ultimo è nella lista di Aurelio De Laurentiis già da due anni ed inoltre garantirebbe la permanenza in Campania di un giocatore chiave del Napoli, Victor Osimhen. Galtier, infatti, ha già ...