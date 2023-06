Farah Zeynep Abdullah | chi è Sura de «La Ragazza e l' Ufficiale»

(Di venerdì 9 giugno 2023)è nata il 17 agosto 1989 a Be?ikta?, Istanbul (Turchia) sotto il segno zodiacale del Leone. La sua altezza è 170 cm circa ed il suo peso circa 55 kg. Il suo profilo Instagramè @fafazey. Ha studiato presso il Lycée Français Saint-Michel di Istanbul ma a 15 anni si è trasferita nel Regno Unito per il lavoro di suo padre. È proprio qui chesi è avvicinata al mondo della recitazione, ricevendo il suo primo premio teatrale direttamente dal primo ministro britannico Theresa May. Dopo aver conseguito il diploma, si è iscritta alla University of Kent, a Canterbury, e si è laureata in discipline teatrali. Carriera di: dal teatro alla tv con le soap turche...

La ragazza e l'ufficiale: protagonisti e Personaggi Kvanç Tatltu: Kurt SeyitAbdullah : ura Verjenskaya Birkan Sokullu : Petro Borinsky Fahriye Evcen Özçivit : Murka Ushan Çakr: Celil ...Con Kivanc Tatlitug (Brave and Beautiful) eAbdullah, nei ruoli principali, 'La ragazza e l'ufficiale' è tratto dai bestseller della scrittrice Nermin Bezmen. Distribuita da EcchoRights, ...Il primo incontro tra L'ufficiale Seyt Eminof e Sura Ad un ballo, Seyt conosce la giovanissima e delicata Alexandra soprannominata Sura interpretata daAbdullah e scoppia l'amore al ...

La ragazza e l'ufficiale su Canale 5: trama, cast, anticipazioni Mediaset Infinity

Dal 9 giugno in prima serata su Canale 5 debutta la soap opera turca ispirata ad una storia vera Ispirata ad una storia vera, girata tra Istanbul, San Pietroburgo e Ucraina, la serie narra un appassio ...