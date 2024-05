Esposta a Milano la Coppa dell’Inter per lo scudetto 2024 | dove e quando vederla

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ladi Campione d'Italia vinta dall'Inter per la 20esima volta nella sua storia ènel negozio Tim di piazza Cordusio a. Il trofeo sarà poi consegnato alla squadra il 19 maggio dopo la partita casalinga contro la Lazio.

Non c’è ancora risposta alla proposta del sindaco Sala (su suggerimento di Enrico Mentana) per il posizionamento della statua “Dal latte materno veniamo” di Vera Omodeo nel giardino dell’ospedale Mangiagalli. Nel frattempo però la ...

David Lynch porta un pezzo di sé anche al Salone del Mobile di Milano , più precisamente nei padiglioni 5 e 7, nei quali si potrà ammirare Interiors. A Thinking Room. Insomma, ci si può illudere di riuscire a farlo, ma, una volta entrati, non si ...

Giancarlo Cerri "Formato medio" - Giancarlo Cerri "Formato medio" - Giancarlo Cerri, artista milanese classe 1934, in occasione del suo 90esimo compleanno torna ad esporre dal 28 maggio al 21 giugno 2021 al Centro Culturale di milano in Largo Corsia dei Servi 4 con ...