Klopp viene visto come un Messia - ma ha vinto lo stesso numero di Premier di Ranieri Telegraph

si è guadagnato la fama di in ogni club di cui è stato allenatore. Per questo è difficile giudicare in maniera oggettiva il suo operato. Forse alcune volte avrebbe potuto vincere di più. Questo il sunto del pensiero di Oliver Brown che sul "" scrive: "«Tutto quello che sono, tutto quello che posso essere», ha detto tremando Jurgen, con le lacrime agli occhi, «è grazie a voi». Correva l'anno 2008 e l'ambientazione era la Gutenbergplatz di Magonza. Oltre 20.000 persone si sono riunite nella piazza più grande della città per esprimere infinita gratitudine per tutto ciò che aveva dato al loro club. La struttura della carriera di è quasi perfettamente tripartita: sette anni al Magonza, sette al Borussia Dortmund, nove al Liverpool. Ognuna di queste ...

