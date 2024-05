David Gilmour al Circo Massimo tra settembre e ottobre con 6 concerti. Onorato: «A Roma l'anteprima del tour mondiale» - David gilmour al Circo Massimo tra settembre e ottobre con 6 concerti. Onorato: «A Roma l'anteprima del tour mondiale» - David gilmour ha scelto il Circo Massimo di Roma per battezzare il suo nuovo tour mondiale. Il leggendario chitarrista dei Pink Floyd, 78 anni, non farà solamente un concerto nell'antico stadio romano ...

David Gilmour torna in Italia dopo otto anni per sei concerti a Roma: unici in Europa continentale - David gilmour torna in Italia dopo otto anni per sei concerti a Roma: unici in Europa continentale - David gilmour terrà sei concerti al Circo Massimo di Roma il prossimo autunno: saranno anteprima del tour mondiale e unici in Europa Continentale ...

David Gilmour torna in Italia con sei concerti al Circo Massimo di Roma - David gilmour torna in Italia con sei concerti al Circo Massimo di Roma - David gilmour torna in Italia dopo otto anni d'assenza, con sei date a sostegno del suo nuovo album “Luck and Strange” in uscita il prossimo 6 settembre. Gli spettacoli, che si preannunciano già come ...