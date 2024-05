Ponte Messina | Bonelli - ' inaccettabile segretezz - chiedo incontro a Meloni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Ho chiesto alla Società Stretto didi avere i documenti relativi alla gara di appalto per la realizzazione del. La cosa incredibile che mi è stata risposta è che questi atti sono segreti. Per questa ragione mi rivolgo alla premiera cuiun: come può essere segreto qualcosa che impegna 14 miliardi di euro di soldi pubblici?". Così Angelodi Avs. "Non so se la premier è a conoscenza di quello che sta facendo il suo vicepremier Salvini. Stamattina ho portato il caso in Aula, ho chiesto che venissero resi pubblici i documenti, mi è stato confermato questo atteggiamento dia da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A questo punto non mi rimane che rivolgermi alla premier ...