Eurovision 2024 - Paese eliminato minaccia | Forse non verremo più

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 10 maggio 2024) San Marino ha nuovamente mancato l'accesso alla finale dell'Song Contest, dopo che i rappresentanti spagnoli I Megara non sono riusciti a ottenere il pass durante la seconda semifinale di giovedì 9 maggio. La scelta di optare per i Megara, selezionati a Una Voce per San Marino anziché Loredana Bertè, ha portato ad una delusione che ora mette in discussione le future partecipazioni della Serenissima Repubblica alla kermesse europea. Il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, non ha nascosto l'amarezza di fronte a questo triste risultato: "Molta amarezza, è inutile che facciamo finta che non ci sia. Ma soprattutto c'è qualcosa che non mi torna all'(...) Tre anni di fila – prima Achille Lauro, poi i Piqued Jacks e poi oggi i Megara – fuori dai dieci per la finale. Potremmo anche far la scelta di ...