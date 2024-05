L’Europa va a destra o non si fa | CulturaIdentita di Sylos Labini ricorda il discorso di Almirante sulla Patria europea

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Le elezioni dell’8 e 9 giugno sono più che mai un appunto cruciale per il cammino del Vecchio Continente. “Il destino d’Europa è nelle nostre mani” diceva Giuseppe Mazzini. Per questo non poteva che essere dedicato aldei popoli il nuovo numero di maggio-giugno del mensile Cultura identità diretto da Edoardo. Un numero tutto da leggere come vademecum verso quella data che è qualcosa di più di un appuntamento elettorale. Ne va della nostra cultura, del nostro essere italiani ed europei, della nostra identità. Per questo il richiamo alle arti, alla musica, ai padri fondatori di una certa idea d’Europa, ai poeti, agli scrittori, ai visionari è il tratto distintivo di questo numero.che vogliamo non è data una volta per tutte. Non è al sicuro da spinte nichiliste, dalle follie green, dal ...