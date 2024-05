Autobus sbanda - cade dal ponte e finisce nel fiume a San Pietroburgo | morti e feriti

Le forti piogge nello Stato del Rio Grande do Sul, in Brasile , hanno causato finora la morte di almeno 39 persone, mentre oltre una sessantina risultano disperse.Continua a leggere

Le forti piogge stanno provocando enormi inondazioni nello stato del Rio Grande do Sul, in Brasile . Almeno 39 le vittime ma i dispersi sono ancora tanti. In un video virale sui social si vede un Fiume che si ingrossa a tal punto da sfonda re e ...

Le forti piogge stanno provocando enormi inondazioni nello stato del Rio Grande do Sul, in Brasile . Almeno 39 le vittime ma i dispersi sono ancora tanti. In un video virale sui social si vede un fiume che si ingrossa a tal punto da sfonda re e ...

Risanamento del ponte di barche: "Lavori al via solo dall’autunno" - Risanamento del ponte di barche: "Lavori al via solo dall’autunno" - Il ponte di barche non chiuderà subito, ma dopo l'estate per consentire ai commercianti di lavorare tranquillamente. L'intervento atteso verrà effettuato dopo l'integrazione richiesta da Aipo e interv ...

Il post alluvione: "Ponte danneggiato, costretta a lasciare la mia casa in collina" - Il post alluvione: "ponte danneggiato, costretta a lasciare la mia casa in collina" - Portomaggiore, tutta la vicenda al confine tra Emilia e Romagna dove una donna portuense aveva comprato l’abitazione "Abbiamo dovuto portare via il nostro cavallo tirandolo per le briglie".

Pesaro, il ponte ciclopedonale paga la grande pioggia: la data d'apertura resta un rebus - Pesaro, il ponte ciclopedonale paga la grande pioggia: la data d'apertura resta un rebus - Ma dopo l’alluvione per mesi è stato praticamente impossibile lavorare nell’ambito dell’alveo del fiume dove il ponte doveva essere collocato». Gli interventi «Siamo stati costretti a intervenire ...