Scontri tra polizia e manifestanti agli Stati generali della natalità | una ragazza ferita alla testa

(Di venerdì 10 maggio 2024) Cariche, manganellate e lancio di oggetti al corteo degli studenti di questa mattina per prore contro gli. I, partiti da piazzale degli Eroi, hanno cercato di raggiungere viaConciliazione, dove si trova l’Auditorium, ma sonofermati dai poliziotti in tenuta antisommossa, che hanno impedito al corteo di raggiungere la zona dove si trova...

