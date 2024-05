(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) – In, in 10, idi tumore della mammella sono aumentati del 16%: erano 48mila nel 2013 e sono stati 55.900 nel 2023. Si tratta della neoplasia più frequente non solo fra le donne, ma in tutta la popolazione. Dall’altro lato, sono sempre più efficaci gli strumenti a disposizione dei clinici per affrontare la malattia e, oggi, oltre 834mila pazienti vivono dopo la diagnosi. Il percorso di, che è diverso per ogni donna, deve sempre collocarsi all’interno dei centri dilogia, le Breast Unit, che garantiscono una presa in carico multidisciplinare e maggiori possibilità di sopravvivenza. Per far comprendere a tutti, pazienti, caregiver e cittadini, come ogni tumore della mammella debba seguire uno specifico percorso di, definito ...

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , a margine dell`inaugurazione dell`evento `Race for The Cure`, a Roma, ha parlato di Lorenzo...

Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia, in 10 anni , i casi di tumore della mammella sono aumentati del 16%: erano 48mila nel 2013 e sono stati 55.900 nel 2023. Si tratta della neoplasia più frequente non solo fra le donne, ma in tutta la ...

(Adnkronos) – In Italia, in 10 anni , i casi di tumore della mammella sono aumentati del 16%: erano 48mila nel 2013 e sono stati 55.900 nel 2023. Si tratta della neoplasia più frequente non solo fra le donne, ma in tutta la popolazione. Dall'altro ...

Tumori, +16% casi al seno in 10 anni in Italia. Campagna su percorsi di cura - Tumori, +16% casi al seno in 10 anni in Italia. Campagna su percorsi di cura - Erano 48mila nel 2013 e 56mila nel 2023, al via progetto 'Non sono tutti uguali. Tumori al seno e percorsi di vita' ...

Ora sappiamo perché quest’anno ci sono stati così tanti casi di Streptococco in Italia (e c’entrerebbe il Covid) - Ora sappiamo perché quest’anno ci sono stati così tanti casi di Streptococco in Italia (e c’entrerebbe il Covid) - Secondo uno studio tutto italiano, il boom di contagi di streptococco tra bambini sotto i 6 anni è dovuto al cosiddetto “debito immunitario”.

Bartolini (Yamaha) a Sky: "Abbiamo un gap di 7-8 decimi, al lavoro per colmarlo" - Bartolini (Yamaha) a Sky: "Abbiamo un gap di 7-8 decimi, al lavoro per colmarlo" - In un'intervista a Sky Sport, la prima nel suo nuovo ruolo di direttore tecnico di Yamaha dopo la lunga permanenza in Ducati, Massimo Bartolini ha fatto il punto sul lavoro della casa di Iwata per ...