Pinocchio - in arrivo un’altra versione horror | ecco chi sarà Geppetto

(Di venerdì 10 maggio 2024) La casa di produzione Oceana, di stanza a Dubai, ha dato il via libera a: Carved From Darkness, retelling in salsa thriller della famosa fiaba di Carlo Collodi, con Peter Stormare nel ruolo di. Il film, diretto da Joona Tena e scritto da Paulie Siegel, vede il noto falegname intento a creareda un blocco di legno, fino a trasformarlo un pupazzo avente le fattezze del figlio appena morto. Come racconta la sinossi ufficiale, proposta da Variety, però “il blocco di legno, abbandonato sulla scena di un crimine, è stato maledetto da Agatha, la sacerdotessa di un culto oscuro. Mentresi trasforma in un assassino vendicativo, un adolescente di nome Charlie e sua madre Nancy arrivano in città in cerca di un nuovo inizio. Nel frattempo, una detective di nome Georgina inizia a indagare sui ...