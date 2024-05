Carlo Pignatelli - la maggioranza passa alla holding Gd

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Torino, 10 maggio 2024 – Ancora novità per i grandi brand del made in Italy con l’acquisizione con quota didellaS.p.A. da parte dellaoperativa Gd a cui fanno capo gli imprenditori Francesco Gianfala e Riccardo di Battista. Il fondatore della maison,, rimarrà con delle quote all’interno dell’azienda da lui portata al successo internazionale. È una svolta storica per la maison di abiti eleganti e da cerimonia per uomo e per donna che è stata aperta nel 1968 daa Torino, sua città d’adozione, quando giovanissimo è arrivato dnatia Puglia. In pochi anni il successo grazietenacia dello stilista che negli anni dell’apprendistato ha acquisito ...