Perché non ci piace riascoltare la nostra voce? È tutta questione di fisica e fisico

(Di venerdì 10 maggio 2024) Questo fenomeno è normale tra gli esseri umani e capita anche a chi con laci lavora.la, in un messaggio o in un video, risulta straniante. A tal punto da non riconoscerla. Come mai? C’è una motivazionemolto semplice. E dipende dal modo in cui percepiamo i suoni. Quando ascoltiamo ladi un’altra persona, arriva alle nostre orecchie tramite l’aria. Invece, laattraversa altri “filtri”. Passa sì dall’aria, ma anche dalle ossa del cranio, che fanno da cassa di risonanza, dalle corde vocali e dalla laringe. Fino alla coclea, l’organo dell’orecchio a forma di chiocciola che trasforma il suono in impulsi nervosi comprensibili al cervello umano, permettendo così la loro percezione....

