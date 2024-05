La festa rosa dell’Umbria | il Giro da Foligno a Perugia - diretta della giornata

aumentano i casi di Dengue in Italia : gli ultimi ad essere contagiati sono una coppia di Magione, a Perugia , come ha reso noto il sindaco, Giacomo Chiodini. I due avrebbero contratto la malattia all'estero. Al via la disinfestazione "per abbattere ...

C’è aria di festa in casa Sir Susa Vim Perugia ma contro la Mint Monza niente è scontato in questi playoff. Gara 4, in programma domenica 28 aprile alle 18.00, arriva dopo la seconda vittoria casalinga degli umbri che, a parte qualche distrazione ...

Cesena – Il Grifo scivola anche a Cesena e per i biancorossi sfuma la possibilità di chiudere come miglior quarta. Adesso però nei play off dovrà essere necessariamente un’altra musica, troppo stonata quella delle ultime settimane per gli strumenti ...

In Umbria arriva il Giro d’Italia: oggi è il grande giorno della crono per passa pure ad Assisi - In Umbria arriva il Giro d’Italia: oggi è il grande giorno della crono per passa pure ad Assisi - Il Giro d’Italia arriva in Umbria e sarà una grande festa. La tappa a cronometro Foligno-perugia, vedrà protagonisti tanti appassionati lungo il percorso e potrebbero esserci fino a 50mila spettatori.

Prosegue la festa in centro storico - Prosegue la festa in centro storico - Il 19 maggio torna 'Spoleto in gioco' che coinvolgerà piazza Garibaldi, piazza Don Pino Puglisi, corso Garibaldi, piazza San Gabriele dell'Addolorata, Teatro Nuovo, Sala Frau e Piazza Collicola ...

Musica per crescere Giovani talenti in festa - Musica per crescere Giovani talenti in festa - Debutta al Brecht la produzione “Tony e Maria reloaded“: nuovi artisti sul palco con l‘Orchestra da Camera di perugia e “Bolo” Rossini ...