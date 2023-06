Benedetta Rossi apre un ristorante | successo garantito | dove trovarlo e quanto costa una cena

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 9 giugno 2023) Food blogger con quasi 5 milioni di follower su Instagram,inaugura un nuovo: ecco come si chiama esi trova! Recentemente finita al centro della cronaca per il video sfogo in cui ammetteva la propria difficoltà di fronte alle critiche degli hater,in realtà è una delle food blogger più amate d’Italia. La sua genuinità e la bellezza della sua famiglia, composta da lei, il marito Marco e il cane Cloud, hanno conquistato quasi 5 milioni di persone su Instagram e l’hanno resa una di casa, per tutti quelli che la seguono. Novità di questi ultimi giorni il suo: ecco cosa c’è da sapere.il suo: ecco dov’è e cosa si ...