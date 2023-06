(Di giovedì 8 giugno 2023) Il sinologo: "Accelerata su spostamento radicale della posizionena dopo 70 anni. E' un'altra conseguenza del disastro russo nella guerra in Ucraina" Assistiamo all’ “accelerazione di uno spostamento radicale della posizionena dopo 70 anni”, un ‘ricollocamento’ del gigante asiatico “storicamente filo-russo” che “esce dopo 70 anni dall’orbita del sistema di difesa russo” ed entra in una fase di “maggiore integrazione” con gli Stati Uniti. E così “siulteriormente la”. Il sinologo Francescoragiona con l’Adnkronos dopo l’intesa tra l’e la Germania per la costruzione di sottomarini per il gigante asiatico e dopo la visita del 4 e 5 giugno del segretarioDifesa ...

...in lieve rialzo dopo l'avvio di Wall Street e i dati sulle richieste di disoccupazione negli. L'... E' in rialzo anche il comparto dell'auto (+1,2%), con l'incremento delle immatricolazioni in. ...Nell' Unione Europea , negli Stati Uniti , ine in altri paesi le policy sul clima sono ... e la gran parte nontutto il contenuto della nostra cassetta degli attrezzi. Elettricità 4.0: ...... dopo i dati sulle vendite in, cresciute del 10% in maggio. A parte Londra ( - 0,07%), che ... Si confermano in calo i contratti 'future' sui listini. In progresso come come da stime l'...

Usa-India, Sisci: "Si stringe la morsa intorno alla Cina" Adnkronos

Le parole d’ordine di un’industria, il ruolo di scene ed epicentri, il passaggio da new kid a cool kid a soggetto critico: abbiamo tracciato insieme all’artista e designer olandese un ritratto di una ...Il sinologo Francesco Sisci ragiona con l'Adnkronos dopo l'intesa tra l'India e la Germania per la costruzione di sottomarini per il gigante asiatico e dopo la visita del 4 e 5 giugno del segretario ...