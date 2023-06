24 Ore di Le Mans | in prova dominano le Ferrari 499 di Fuoco e Guidi

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 giugno 2023) Le due499P hanno concluso in prima fila la qualifica della 24 Ore di Le. Protagonisti della primasono stati Antonioe Alessandro Pier, che hanno chiuso in prima e seconda posizione. Gli equipaggi delle Hypercar del Cavallino Rampante hanno così guadagnato l’accesso alla Hyperpole, che andrà in scena nella serata di domani e vedrà in pista le otto migliori vetture per ogni classe che partecipano al quarto round del FIA WEC. I sessanta minuti di qualifica, disputati nel tardo pomeriggio in condizioni di pista asciutta, sono stati interrotti da due bandiere rosse nella prima metà del turno causate da alcuni incidenti. Gli ultimi 25 minuti hanno permesso alledi migliorare i propri riferimenti cronometrici. In questa fase con un tempo di 3’25”213 ...