Mourinho resta senza Europa | “Un anno di squalifica”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Le pesantissime critiche diall’arbitro inglese Taylor potrebbero costare molto caro allo Special One. Ecco tutti i dettagli La Roma è riuscita a qualificarsi per la prossimaLeague… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Il primo tassello da confermare è quello dell'allenatore, con Josécheancora in stand by. Un possibile accordo tra le parti sembra essere più vicino, con la dirigenza e il tecnico ...... Casale e Romagnoli; il centrale della Roma, sotto la guida di, è cresciuto tantissimo ... onestamente, a capire il perché Zaccagni non sia stato convocato; l'esterno biancocelesteuna ...Un mese fa aveva preso corpo sugli organi di informazione la candidatura di José, ... questore dire che la sua a Coverciano è una comfort zone con vista sul Mondiale chela sua scommessa ...

Mourinho resta: allenerà la Roma anche nella prossima stagione Siamo la Roma

Resta l'amarezza in casa Roma, una settimana dopo: per Roberto Scarnecchia, in ESCLUSIVA ai nostri microfoni, bisogna ripartire da Mourinho ...Crescaono le chance di rivedere il tecnico portoghese sulla panchina giallorossa per onorare il suo ultimo anno di contratto. L'analisi del suo operato da due prospettive differenti ...