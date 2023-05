Diretta Siviglia - Roma | dove vederla | formazioni | arbitro e orario Dybala dal primo minuto Tre feriti a Budapest

... dove questa sera sono attesi oltre 60mila tifosi giallorossi per la visione sui maxi - schermi della finale di calcio Europa League, inda Budapest, tra la squadra della Roma e il. ...... dove questa sera sono attesi oltre 60mila tifosi giallorossi per la visione sui maxi - schermi della finale di calcio Europa League, inda Budapest, tra la squadra della Roma e il. ...Manca poco alla finale di Europa League trae Roma. Fischio d'inizio alle 21 alla Puskas Arena di Budapest. Allo Stadio Olimpico sono ...

Diretta Siviglia-Roma: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

È più giallorosso che biancorosso lo stadio della capitale ungherese, dove tra circa un'ora prenderà il via la finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia. Guidato dall'Air Force One dello sport ...Siviglia-Roma: maxischermi all'Olimpico, l'arrivo dei tifosi In attesa attesa della finalissima di stasera, i tantissimi tifosi giallorossi, che non hanno raggiunto la Puskas Arena in Ungheria, ...