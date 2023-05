Leggi Anche Da Eric Clapton a Susan Sarandon in difesa di: petizione per farlo esibire a Francoforte Nuove contestazioni in vista In attesa che il pubblico ministero tedesco si esprima, ...è ancora una volta nei guai. La polizia tedesca ha deciso di indagare per sobillazione delle masse l'ex musicista dei Pink Floyd per essersi presentato ' vestito in modo simile' a un ...Secondo la polizia 'il contesto dell'abbigliamento indossato è ritenuto in grado di approvare, glorificare o giustificare il dominio violento e arbitrario del regime nazista'è sotto indagine a Berlino per essersi vestito sul palco in modo simile a un ufficiale delle SS. Dopo aver aperto lo show alla Mercedes Benz Arena della capitale con una dichiarazione in ...

Roger Waters sul palco "come un ufficiale SS": la polizia tedesca indaga TGCOM

Roger Waters rischia di avere guai seri con la giustizia tedesca. L'ex musicista dei Pink Floyd è indagato dalla polizia per istigazione all'odio per aver indossato una divisa da ufficiale delle SS. i ...Il musicista britannico il 17 maggio si era esibito a Berlino e il suo abbigliamento aveva fatto subito discutere. “Sospetto di incitamento all’odio pubblico” ...