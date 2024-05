Ecco il sito che rivela telefoni e identità in barba alla privacy

(Di domenica 19 maggio 2024) «Pronto?». «Salve, sono...». «Sì, lo so già». Nomi, cognomi, città di provenienza e addirittura fotografie. Tutto partendo da un numero di cellulare. Da una vostra chiamata o da una ricerca che qualsiasi persona può effettuare sul vostro numero di telefono. Sync.me è una delle tante applicazioni sul mercato che permette di fare ciò, invostra voglia di riservatezza. Laal tempo dei social network è un concetto molto relativo: Instagram, Facebook, Whatsapp e l'oscuro colosso cinese TikTok vivono di dati che ogni giorno li regaliamo, più o meno consapevolmente. Se già i contorni del funzionamento di tali piattaforme risultano nebulosi, maggiormente spinosa è la questione legata all'utilizzo che viene fatto delle nostre informazioni personali. Quei dati che ogni giorno immettiamo sui nostri social, se non protetti ...

Grosseto, 13 maggio 2024 – Estate in Maremma si, ma nel rispetto di alcune aree da preservare. E’ il caso di Cala Violina dove anche per quest’anno si conferma la gestione controllata degli accessi a Cala Violina ( Grosseto). come funziona Da ...

Jannik Sinner, la foto col tifoso conferma la relazione con Anna Kalinskaya: la zoommata sul telefono e quella chiamata in corso - Jannik Sinner, la foto col tifoso conferma la relazione con Anna Kalinskaya: la zoommata sul telefono e quella chiamata in corso - Da giorni continua a circolare la voce secondo cui i due tennisti - lui il numero due al mondo ... secondo cui non starebbe più con la fidanzata storica Maria Braccini, ecco un nuovo dettaglio che ...

Stellantis richiama 261 Alfa Romeo Giulia negli Stati Uniti: ecco il motivo - Stellantis richiama 261 Alfa Romeo Giulia negli Stati Uniti: ecco il motivo - Le lettere di notifica ai proprietari dovrebbero essere spedite il 19 giugno 2024. I proprietari possono contattare il servizio clienti FCA USA al numero 1-800-853-1403. Il numero di FCA US per questo ...

Inter - Lazio, la sblocca Kamada! Ecco da quanto non segnava - Inter - Lazio, la sblocca Kamada! ecco da quanto non segnava - Anche al Maradona, tra l'altro, aveva messo la palla in porta col mancino. Una gioia meritatissima per il numero 6 che dall'arrivo di Tudor in panchina è completamente rinato.