Julia Fox rivela di praticare la castità da oltre due anni - ma in realtà sta facendo un ragionamento più profondo

(Di domenica 19 maggio 2024)Fox parla dellaFox, la modella e attrice nota per i suoi ruoli nei film e la sua relazione di alto profilo con Kanye West, ha fatto unazione sorprendente e onesta sulla sua vita personale. Fox ha recentemente condiviso su TikTok di aver abbracciato lanegli ultimi duee mezzo e di sentirsi meglio che mai. Una prospettiva rinfrescante sulla cura di sé La candida ammissione di Fox, in cui ha affermato: “2e mezzo die non sono mai stata meglio”, sottolinea l’importanza che attribuisce ai propri bisogni e al proprio benessere. Questo approccio rinfrescante e onesto alle sue scelte personali funge da potente affermazione sul valore della cura di sé e sulla priorità della propria salute mentale ...

