Khamenei | speriamo Raisi torni -no vuoti

(Di domenica 19 maggio 2024) 20.25 Il popolo iraniano non si preoccupi per la sorte del presidente,disperso dopo un incidente mentre tornava in elicottero dall'Azerbaigian. Lo ha affermato la Guida Suprema. "Ci auguriamo che Dio riporti l'onorevole presidente e i suoi compagni tra le braccia della nazione. Tutti dovrebbero pregare per la salute di questo gruppo di servitori. Se il popolo iraniano non si preoccupa,non ci saranno interruzioni nel lavoro del Paese", ha affermato.E il ministro Interni:"Se ci sono informazioni le comunichiamo".

Roma, 19 maggio 2024 - Il presidente iraniano Ibrahim Raisi (o Ebrahim Raisi ), il nome vero è Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, ha 63 anni ed è considerato un intransigente nella politica di Teheran, inoltre è indicato come il favorito per succedere ...

Iran: incidente all’elicottero del presidente Raisi. Ricerche da parte dell’Esercito. Khamenei convoca riunione urgente - Iran: incidente all’elicottero del presidente Raisi. Ricerche da parte dell’Esercito. khamenei convoca riunione urgente - La guida suprema dell’Iran, Ali khamenei, ha convocato una riunione d’emergenza ... per Ebrahim Raisi e la televisione di Stato ha trasmesso preghiere per il presidente iraniano, coinvolto in un ...

Iran, le prime immagini delle ricerche dell'elicottero di Raisi - Iran, le prime immagini delle ricerche dell'elicottero di Raisi - Si sa che il leader supremo, l'ayatollah Ali khamenei, sta partecipando ad un incontro d'emergenza con il Consiglio di sicurezza nazionale, ma nulla filtra. Le autoritĂ studiano il da farsi. Nel caso ...

Iran, incidente in elicottero per il Presidente Raisi: mobilitazione totale dell’esercito - Iran, incidente in elicottero per il presidente Raisi: mobilitazione totale dell’esercito - Come riportato da ansa.it La guida suprema dell’Iran, Ali khamenei, ha convocato una riunione d’emergenza ... stanno facendo del loro meglio per localizzare l’elicottero del presidente Raisi e il suo ...