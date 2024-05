(Di domenica 19 maggio 2024) Si è conclusa la Serie A Elite Cup, il torneo che vedeva in campo una manciata di squadre del massimo campionato italiano e che schieravano, di fatto, le loro formazioni B. Insomma, un torneo tappabuchi o poco più e che aveva già visto il Mogliano conquistare il titolo ieri nella sfida vinta contro le Fiamme Oro. Oggi, dunque, è andata in scena, match che non aveva nulla da dire. Ecco come è andata. L’ultima partita di giornata era anche – o forse soprattutto – la partita dell’addio algiocato per due azzurri, Oliviero Fabiani e Giulio Bisegni, chevano oggi la loro carriera dopo aver conquistato rispettivamente 10 e 16 caps con l’Italia. E i due veterani hanno festeggiato con ladel loroper 64-14. Si ...

Per l'ala-centro bellunese è il secondo riconoscimento stagionale. ROMA - Come ogni anno, è stato annunciato il team of The Tournament a seguito del Guinness Women's Six Nations. La formazione raccoglie le migliori giocatrici del Sei Nazioni ...

Rugby, l’Elite Cup si chiude con la netta vittoria di Colorno con Vicenza - rugby, l’Elite Cup si chiude con la netta vittoria di Colorno con Vicenza - Si è conclusa la Serie A Elite Cup, il torneo che vedeva in campo una manciata di squadre del massimo campionato italiano e che schieravano, di fatto, le ...

Busto Arsizio, concluso torneo interscolastico di Fourball - Busto Arsizio, concluso torneo interscolastico di Fourball - BUSTO ARSIZIO, 19 maggio 2024- Nella mattinata di Sabato 18 maggio presso il Palachierichettio di Busto Arsizio si è tenuto il torneo interscolastico di Fourball tra alunni e alunne delle 5^ ...

Successi internazionali e locali per il Gispi Rugby Prato: trionfo in Francia e in Toscana, vittoria anche in Sardegna - Successi internazionali e locali per il Gispi rugby Prato: trionfo in Francia e in Toscana, vittoria anche in Sardegna - Il Gispi rugby Prato trionfa in Francia e a Campi Bisenzio, mentre i Tigers ottengono una vittoria in Sardegna. Un successo senza precedenti per i giovani atleti, confermando il brillante percorso del ...