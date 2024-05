Milan - Capello rivive la ‘Finale Perfetta’ | Tutti ci davano per sfavoriti

(Di domenica 19 maggio 2024) Fabio, Paolo Maldini ed altri protagonisti raccontano la storica vittoria in Champions League nel 1994

Fabio Capello , ex allenatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile futuro tecnico del Milan e non solo

Alessandro Costacurta , ex difensore rossonero, ha consigliato al Milan il nome di Sergio Conceição per la panchina. Ecco le sue parole

Torino-Milan evoca svariati ricordi: la time machine di 'acmilan.com' ha come protagonista Diego Fuser . Ecco l'episodio

