Roma , 19 maggio – Alexander Zverev trionfa agli Internazionali d’Italia batte ndo in finale il cileno Nicolas Jarry col punteggio di 6-4, 7-5 dopo un'ora e 41 minuti di gioco. Per il tedesco è il secondo successo sulla terra della capitale dopo ...

Zverev sorprende i tifosi italiani dopo la vittoria a Roma: imita Sinner, ma gli riesce male - Zverev sorprende i tifosi italiani dopo la vittoria a roma: imita Sinner, ma gli riesce male - Zverev dopo aver vinto il torneo di roma ha regalato un'inaspettata imitazione di Jannik Sinner che non ha riscaldato particolarmente il pubblico ...

Jarry in lacrime dopo la finale persa con Zverev a Roma, emozioni forti: “Non riesco a guardarvi” - Jarry in lacrime dopo la finale persa con Zverev a roma, emozioni forti: “Non riesco a guardarvi” - Momento emozionante dopo la finale degli Internazionali d'Italia, con Jarry molto emozionato al momento del discorso post finale persa contro Zverev ...