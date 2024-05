Israele - la guerra è anche interna | cosa ci dice l’ultimatum di Gantz a Netanyahu

Il gabinetto di guerra israeliano è in una fase di altissima tensione dopo che Benny Gantz , nella giornata del 19 maggio, ha minacciato di lasciare il governo parallelo costituito da Benjamin Netanyahu dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso ...

La guerra di Israele per sradicare una volta per tutte i miliziani di Hamas da Gaza si sta ritorcendo contro il Governo di Benjamin Netanyahu che sta rischiando seriamente di entrare in crisi. Sabato 18 maggio, nel corso di una conferenza stampa, ...