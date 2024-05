Internazionali d’Italia 2024 - Errani-Paolini da favola | trionfano nel doppio femminile

(Di domenica 19 maggio 2024) Roma, 19 maggio– Una splendidaa Roma e sul rosso del Parco del Foro Italico. Le eroine di giornata sono loro: Sarae Jasmine. Le tenniste azzurre conquistano la competizione deldegli. E puntano ora ai prossimi tornei e al sogno delle Olimpiadi. Hanno vinto, spinte dall’entusiasmo del pubblico, con la statunitense Coco Gauff e sulla neozelandese Erin Routliffe, terze favorite del seeding, per 6-3, 4-6, 10-8, in un’ora e 28 minuti di partita. E dopo 12 anni, una coppia tricolore torna a conquistare il torneo romano. Sarafirma uno straordinario bis, a seguito della vittoria avuta con Roberta Vinci nel 2012. Le parole di Sara ...

Alexander Zverev , per la seconda volta nella propria carriera, è campione al Foro Italico di Roma . Il tedesco vince gli Internazionali d’Italia battendo per 6-4 7-5 il cileno Nicolas Jarry , andandosi così a prendere il primo grande torneo da quando ...

“Buonasera everyone , my name is Jannik” . Alexander Zverev torna Re di Roma dopo la sua vittoria di sette anni fa e sul Campo Centrale del Foro Italico si presenta in premiazione scherza ndo sull’idolo dei tifosi italiani. “Quando gioco qui mi sento ...

Internazionali Roma, Zverev trionfa: battuto Jarry in due set - internazionali Roma, Zverev trionfa: battuto Jarry in due set - Alexander Zverev ha vinto gli internazionali d’Italia sconfiggendo in finale la grande sorpresa del torneo, il cileno Nicolas Jarry. Il tedesco si è imposto in due set con il punteggio di… Leggi ...

Manchester City campione, non solo i soldi e il gioco di Guardiola. La quarta Premier League consecutiva dimostra lo strapotere mentale - Manchester City campione, non solo i soldi e il gioco di Guardiola. La quarta Premier League consecutiva dimostra lo strapotere mentale - A Manchester, sponda City, non sembrano conoscere gli effetti della legge Yerkes-Dodson. Questo studio coniato negli anni ’10 del Novecento sostiene che eccitazione e rendimento siano strettamente cor ...

Internazionali tennis, edizione 2024 da record: 28 milioni e mezzo d'incasso - internazionali tennis, edizione 2024 da record: 28 milioni e mezzo d'incasso - Nonostante l’assenza di Jannik Sinner e di alcuni altri protagonisti del circuito, l’81esima edizione degli internazionali BNL d’Italia, la seconda con l’upgrade, è stata un incredibile successo di ...