San Ferdinando di Puglia: incidente, morto l'amministratore unico di Amiu Trani Ambrogio Giordano aveva 62 anni - Incidente per cause da dettagliare sulla strada statale 16 stamattina. È morto Ambrogio Giordano, 62 anni. Era l'amministratore unico di Amiu Trani.

