È corrotta - Milei accusa la moglie del presidente spagnolo Sánchez

(Di domenica 19 maggio 2024) Una nuova crisi diplomatica potrebbe profilarsi all’orizzonte tra Madrid e Buenos Aires a causa delle accuse lanciate oggi dalargentino Javierdurante il suo discorso alla kermesse di Vox, il partito di ultradestra spagnola guidato da Santiago Abascal. L’evento, intitolato ‘Viva Europa 2024’, ha visto anche la partecipazione in videocollegamento della premier italiana Giorgia Meloni. Dal palco di Madrid,ha attaccato con veemenza il “socialismo maledetto e canceroso” e ha definito “corrotta” ladel premierPedro Sanchez. Le reazioni Le affermazioni dihanno provocato una reazione immediata dalle autorità spagnole. Il ministro degli Esteri, José Manuel Albares, ha annunciato una dichiarazione istituzionale, ...

Buenos Aires, 13 aprile 2024 – Il presidente dell'Argentina, Javier Milei , si è separato dalla sua compagna, Fatima Florez , e così come inatteso era stato l'annuncio dell'inizio della relazione tra l'allora candidato alla presidenza dell'Argentina ...

Fátima Flórez ha portato sul palco il presidente argentino , Javier Milei , nonché suo ex fidanzato. L’attrice e comica argentina durante uno spettacolo a Mendoza ha vestito i panni di Milei , che lo scorso 13 aprile aveva annunciato la fine della ...

Il 9 maggio l’ Argentina ha vissuto il Secondo sciopero generale in appena cinque mesi di governo del presidente ultraliberista Javier Milei , che sta cercando di portare avanti il suo piano di austerità. Leggi

"Corrotta". Milei attaca la moglie di Sanchez. E la Spagna ritira l'ambasciatrice in Argentina - "Corrotta". milei attaca la moglie di Sanchez. E la Spagna ritira l'ambasciatrice in Argentina - Sono volate affermazioni pesanti alla convention di Vox, quest'oggi a Madrid. Protagonisti della bagarre il presidente argentino e il premier spagnolo. Javier milei ha, infatti, definito "corrotta" ...

"Europa Viva 24", Milei definisce "corrotta" la moglie di Sanchez: la Spagna richiama l'ambasciatore - "Europa Viva 24", milei definisce "corrotta" la moglie di Sanchez: la Spagna richiama l'ambasciatore - Il presidente argentino Javier milei è tornato in Europa. Nella quattro giorni spagnola, però, non vedrà né il premier socialista Pedro Sánchez né il re Felipe. D’altronde, non ha… Leggi ...

Dal palco di Vox l’argentino Milei…" - Dal palco di Vox l’argentino milei…" - Il presidente argentino Javier milei è tornato in Europa. Nella quattro giorni spagnola, però, non vedrà né il premier socialista Pedro Sánchez né il re Felipe. D’altronde, non ha… Leggi ...