Kate Middleton, “William ha avuto due figli dalla sua amante Rose Hanbury” (Di martedì 18 aprile 2023) William avrebbe tradito Kate Middleton con un’altra donna dalla quale addirittura avrebbe avuto un figlio, anzi due gemelli. La donna in questione sarebbe Rose Hanbury, la vicina di casa nel Norfolk e favorita di Carlo e Camilla, che da tempo si dice abbia intrecciato una relazione col Principe di Galles. L’incubo di Rose Hanbury è nuovamente ripiombato nella vita di Kate Middleton. A inizio marzo si era scoperto che la donna, ex modella e moglie di David Cholmondeley, VII Marchese di Cholmondeley, era tra le favorite di Camilla. Non solo, Carlo ha nominato suo marito suo assistente personale, motivo per cui avrà un ruolo di prestigio durante l’incoronazione che avverrà il 6 ... Leggi su dilei (Di martedì 18 aprile 2023)avrebbe traditocon un’altra donnaquale addirittura avrebbeuno, anzi due gemelli. La donna in questione sarebbe, la vicina di casa nel Norfolk e favorita di Carlo e Camilla, che da tempo si dice abbia intrecciato una relazione col Principe di Galles. L’incubo diè nuovamente ripiombato nella vita di. A inizio marzo si era scoperto che la donna, ex modella e moglie di David Cholmondeley, VII Marchese di Cholmondeley, era tra le favorite di Camilla. Non solo, Carlo ha nominato suo marito suo assistente personale, motivo per cui avrà un ruolo di prestigio durante l’incoronazione che avverrà il 6 ...

