Sinner-Alcaraz in tv su Supertennis in chiaro | orario | quando vederlo | programma | streaming

Un nuovo capitolo della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz verrà scritto questa notte. Appuntamento alle 01.00 italiane per la semifinale del Masters 1000 di Miami, con l'italiano e lo spagnolo che si ritroveranno nuovamente di fronte una settimana dopo lo scontro ad Indian Wells, che aveva visto la vittoria dell'attuale numero uno del mondo in due set. Sinner ha voglia di riscattare quel ko e cerca di tornare in finale a Miami dopo quella raggiunta nel 2021. L'altoatesino ha dimostrato di essere in ottima forma, con una nettissima vittoria nei quarti di finale contro il finlandese Emil Ruusuvuori. In precedenza era arrivato un altro bel successo contro il russo Andrey Rublev, a cui Sinner non ha lasciato davvero scampo. Anche Alcaraz, che si presenta favorito al match odierno, sta benissimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : MAMMA MIA SINNER, SEI IN SEMIFINALE ???? Jannik supera agilmente il finlandese Ruusuvuori in due set ed affronterà i… - WeAreTennisITA : INARRESTABILE SINNER ?????? Jannik domina in maniera schiacciante Emil Ruusuvuori, costretto a giocare come non può fa… - angelomangiante : Jannik #Sinner è il settimo giocatore a raggiungere le semifinali a Indian Wells e Miami nella stessa stagione prim… - gianluigidellac : RT @TgLa7: Per #Sinner, tornato nella top ten, è l'occasione di scalare ancora la classifica è approdare fra i primi cinque. Ma è anche la… - Its_Iperurania : RT @FilippoPompilii: JANNIK SINNER UFFICIALMENTE TORNATO IN TOP 10 Ma domani c'è di nuovo Alcaraz contro. -