(Di mercoledì 29 marzo 2023) Appena– nato a Tel Aviv nel 2003 –Gal-On è una promessa dell’arte contemporanea da non perdere di vista: ha cominciato che aveva solo sette anni e ora dopo tredici anni ha fotografato centinaia di… sempre. Frutto di un grave disturbo da deficit dell’attenzione, i suoi scatti “subacquei” sono puro gesto di catarsi e purificazione e riescono nell’intento di sublimare il dolore, arrivando allo spettatore senza mai banalizzarlo. Sebbene lui stesso sia un digitarian (generazione Z) il suo gesto artistico non è schiavo del proprio tempo: in modo fresco e intelligente, l’artistaladei, riflettendo e raccontando le fragilità del vivere contemporaneo – e soprattutto della sua generazione – tra apparire ed essere. Il ...

... che vede al centro i bisogni delle, mira a rendere stazioni e aree circostanti più sicure ... Le biciclette rimosse e le rispettive catene sono statee stoccate all'interno del ...... che vede al centro i bisogni delle, mira a rendere stazioni e aree circostanti più sicure ... Le biciclette rimosse e le rispettive catene sono statee stoccate all'interno del ...Le due donne sono stateinsieme più volte, ma solo di recente sono state sorprese dai ... La segretaria del Pd ha sempre difeso i diritti delleLGBT e la sua decisione di rivelare la ...

Le persone fotografate sott’acqua da Yinon Gal-On, il ventenne che critica la cultura dei selfie Linkiesta.it

I carabinieri di Lastra a Signa – informa una nota dell’Arma – hanno denunciato in stato di libertà un gruppo di amici, sette uomini tutti 30enni, residenti in provincia di La ...Nel primo pomeriggio di ieri 26 marzo, i carabinieri di Lastra a Signa hanno denunciato in stato di libertà un gruppo di amici, 7 persone, 30enni, residenti in provincia di La Spezia e Massa resisi au ...