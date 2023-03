Controlli a largo raggio a Ercolano, Torre del Greco e Cercola (Di mercoledì 29 marzo 2023) Controlli a largo raggio in tre comuni: Ercolano, Cercola e Torre del Greco. Arresti denunce e sanzioni Un servizio notturno di per i Carabinieri della locale compagnia che, insieme ai colleghi delle due Tenenze di Cercola ed Ercolano, hanno setacciato le strade delle 3 città. Cercola Durante i Controlli e le perquisizioni i Carabinieri hanno denunciato per ricettazione un 25enne di origini rumene. L’uomo è stato sorpreso a via Caravaggio di Cercola a bordo di un fiat doblò. Il mezzo risultava rubato lo scorso 27 marzo e al suo interno c’erano attrezzature per un valore di circa 20 mila euro. Nel furgone ancora presente l’attrezzatura. Tutto restituito al legittimo ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023)in tre comuni:del. Arresti denunce e sanzioni Un servizio notturno di per i Carabinieri della locale compagnia che, insieme ai colleghi delle due Tenenze died, hanno setacciato le strade delle 3 città.Durante ie le perquisizioni i Carabinieri hanno denunciato per ricettazione un 25enne di origini rumene. L’uomo è stato sorpreso a via Caravaggio dia bordo di un fiat doblò. Il mezzo risultava rubato lo scorso 27 marzo e al suo interno c’erano attrezzature per un valore di circa 20 mila euro. Nel furgone ancora presente l’attrezzatura. Tutto restituito al legittimo ...

