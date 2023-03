“Bambini sotto stress per i troppi compiti a casa. Può una ragazzina di 11 anni studiare anche la sera e alzarsi al mattino alle 6 per ripassare?”. L’affondo dell’assessore (Di mercoledì 29 marzo 2023) La vice-sindaca di Rimini, Chiara Bellini, anche assessore per l'Istruzione del comune romagnolo, ha recentemente pubblicato un lungo post su Facebook in cui esprime la sua opinione sul futuro della scuola. Le sue parole faranno sicuramente discutere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) La vice-sindaca di Rimini, Chiara Bellini,assessore per l'Istruzione del comune romagnolo, ha recentemente pubblicato un lungo post su Facebook in cui esprime la sua opinione sul futuro della scuola. Le sue parole faranno sicuramente discutere. L'articolo .

