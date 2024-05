Cesena | a mister Domenico Toscano il Premio Ernesto Bronzetti

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di venerdì 10 maggio 2024) Trionfo perche si aggiudica il. L’allenatore del, appena promosso in Serie B, sarà uno degli illustri ospiti del Gran Galà Calcio Umbro 2024. Appuntamento assai interessante in programma (come avevamo già anticipato nel nostro blog) nella serata di martedì 28 maggio 2024. Location d’eccezione della tradizionale kermesse calcistica della regione Umbria la suggestiva Locanda del Cardinale di Assisi, in Piazza Vescovado. Non soltanto nomi di lusso bensì i migliori talenti della regione al “Gran Galà del Calcio Umbro 2024”. Serata gestita e coordinata da Massimo Boccucci e Antonio Palazzetti. L’iniziativa, come riportato anche dal giornalista Massimo Boccucci sui propri social, è organizzata da Golden Marketing. Evento in collaborazione ...