Luce e architettura - le nozioni e i nuovi strumenti tecnologici

Cultura, mare e tradizioni: alla scoperta delle diverse anime del Qatar - Cultura, mare e tradizioni: alla scoperta delle diverse anime del Qatar - Architetture all’avanguardia, souq che raccontano le tradizioni del luogo, relax al mare e arte tra le dune del deserto. I luoghi da non perdere, ...

Riportata alla luce la spada millenaria 'Excalibur' della Spagna - Riportata alla luce la spada millenaria 'Excalibur' della Spagna - Un'arma antica emerge dal passato islamico di Valencia, offrendo spunti storici unici sulla convivenza di culture diverse.

La visita e la luce in architettura protagonista a Taranto del ricco evento targato 'Kino' - La visita e la luce in architettura protagonista a Taranto del ricco evento targato 'Kino' - La luce come strumento per creare narrazione ... un’opportunità di sintesi e condivisione tra i partecipanti, con saluto finale dell’architetto Bernardo D’Ippolito. "Kino Workshop nasce come studio di ...