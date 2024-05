God of War | Ragnarok su PC | l’annuncio è imminente - rivela un noto insider

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un nuovo report hato che Sony Interactive Entertainment è pronta ad annunciare l’arrivo di God of War:su PC, conche dovrebbe avvenire tra ormai poche settimane e precisamente entro la fine di questo mese di maggio 2024. Come possiamo leggere su Dealabs, stando al celeberrimo billbil-kun in quel del colosso giapponese hanno deciso di rompere gli indugi e portare il secondo capitolo della serie con protagonista Kratos ed Atreus anche su Personal Computer, mettendo di conseguenza fine all’esclusività per console PlayStation 4 e PlayStation 5. Precisiamo immediatamente che questa nuova indiscrezione ha fatto rapidamente il giro del web in queste ore visto che billbil-kun è senza alcun dubbio uno deglipiù affidabili del mondo dei videogiochi, capace di anticipare correttamente una gran ...

God of War: Ragnarok è la prossima esclusiva PlayStation in arrivo su PC, a breve l'ufficialità - ...Sulle pagine del portale francese Dealabs l'insider scrive che "l'...del portale francese Dealabs l'insider scrive che "l'annuncio di ... Marvel's Spider - Man 2 e God of War: Ragnarok , e a quanto pare ...

God of War: Ragnarok è la prossima esclusiva PlayStation in arrivo su PC, a breve l'ufficialità - ...Sulle pagine del portale francese Dealabs l'insider scrive che "l'...del portale francese Dealabs l'insider scrive che "l'annuncio di ... Marvel's Spider - Man 2 e God of War: Ragnarok , e a quanto pare ...