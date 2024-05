Fantastic Four - l' attore scelto per Galactus era già apparso nel MCU | ecco dove

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il nuovo interprete del villain deii 4 aveva già debuttato nel Marvel Cinematic Universe Solo poche ore fa, Ralph Ineson è entrato nel cast didei Marvel Studios nel ruolo di, ma immediatamente i fan non hanno potuto fare a meno di notare che l'aveva già fatto il suo debutto nel MCU nei panni di un altro personaggio. Naturalmente, non è la prima volta che uninterpreta più di un ruolo nel MCU. Per citarne alcuni: Gemma Chan ha interpretato Minn-Erva in Captain Marvel e Sersi in Eternals, Judy Greer ha interpretato Maggie nei primi due film di Ant-Man e War Pig in Guardiani della Galassia Vol. 3, Linda …

