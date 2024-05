Italia in Flessione | Salari Realmente in Caduta Libera - Maglia Nera dell' UE

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma - Il lavoro innon garantisce più una vita dignitosa, con ireali in costante diminuzione rispetto agli ultimi 30 anni, posizionando il paese al verticea classifica negativa'UE. La Situazione Attuale: Secondo i dati'Ocse, ireali insono diminuiti del 2,9% tra il 1990 e il 2020. Questa tendenza si è accentuata durante la pandemia, con un crollo del 7,3% nel 2022 rispetto all'anno precedente. Nonostante l'occupazione sia aumentata, inon sono cresciuti alla stessa velocità dei prezzi.al Fondoa Classifica: L'si trova al 22º posto tra i paesi Ocse per imedi annuali reali, segnando una ...

